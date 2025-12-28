Calciatore accoltellato a Napoli fermati quattro minorenni | l’appello della madre

A Napoli, un episodio di violenza giovanile ha coinvolto un calciatore, che è stato accoltellato. La polizia ha fermato quattro minorenni, e il coltello utilizzato è stato ritrovato. La madre dell’atleta ha lanciato un appello per la tutela dei giovani e la prevenzione della violenza. La vicenda mette in evidenza le sfide legate alla sicurezza urbana e alla gestione dei comportamenti a rischio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ritrovato il coltello utilizzato nell’aggressione. A Napoli, un episodio di violenza giovanile ha sconvolto la città. Il calciatore 18enne Bruno Petrone è stato ferito con un coltello, probabilmente il coltello a farfalla rinvenuto in casa di un 15enne, il più giovane del gruppo. Il ragazzo avrebbe ammesso di aver inferto le coltellate al fianco e all’addome della vittima. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino. Indagini lampo dei carabinieri. L’inchiesta, coordinata dalla procuratrice per i minori Patrizia Imperato, ha permesso di individuare rapidamente i responsabili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Calciatore accoltellato a Napoli, fermati quattro minorenni: l’appello della madre Leggi anche: Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia: fermati 4 minorenni Leggi anche: Napoli, 18enne accoltellato: fermati 4 minorenni. Ricostruita la dinamica dell’aggressione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli, il calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato nelle strade della movida: è grave. Si costituiscono 5 minorenni; L'accerchiamento, l'aggressione e la fuga in scooter: cinque minorenni si costituiscono per l'accoltellamento del 18enne Bruno Petrone; Agguato a calciatore, fermati due minori; Napoli, la notte della violenza: calciatore 18enne accoltellato nella movida di Chiaia. Napoli, Bruno Petrone accoltellato: quattro fermati e un denunciato. Il punto sulle indagini - Si sono costituiti ieri, in serata, due minorenni di 15 e 17 anni, il più giovane avrebbe confessato in questura di aver accoltellato Bruno Petrone, 18enne promessa del calcio campano, mentre era sedu ... tg.la7.it

Il calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato a Napoli, si sono costituiti due minorenni - Il calciatore 18enne Bruno Petrone è stato ferito nella notte tra il 26 e il 27 dicembre: è stato colpito da due fendenti da due aggressori che erano in motorino ... dire.it

Bruno Petrone, calciatore accoltellato a Napoli: due minorenni si consegnano alla polizia - Un giovane calciatore è stato vittima di un'aggressione a Napoli, che ha reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza. notizie.it

Napoli, accoltellato il giovane calciatore 18enne Bruno Petrone. L’aggressione è avvenuta intorno all’una di notte tra venerdì e sabato. Bruno si trovava fermo su uno scooter, seduto con le spalle rivolte allo sterzo, mentre parlava con un amico. In pochi istan - facebook.com facebook

#Juorno #Napoli, lieve #miglioramento per #BrunoPetrone, resta riservata la prognosi del #calciatore 18enne #accoltellato x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.