Calciatore 18enne accoltellato a Napoli la mamma di Bruno Petrone | Sembra di vivere in una puntata di Gomorra

La madre di Bruno Petrone, il giovane calciatore di 18 anni accoltellato a Napoli, ha commentato la tragica vicenda, affermando che sembra di vivere in una puntata di Gomorra. Un episodio che evidenzia le difficoltà e le tensioni presenti nella città, suscitando riflessioni sulla sicurezza e sul contesto sociale in cui si svolgono simili incidenti.

Il calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato a Napoli, si sono costituiti due minorenni - Il calciatore 18enne Bruno Petrone è stato ferito nella notte tra il 26 e il 27 dicembre: è stato colpito da due fendenti da due aggressori che erano in motorino ... dire.it

Napoli, calciatore 18enne accoltellato in pieno centro. Si costituiscono due minori, un 15enne confessa - Bruno Petrone, giovane promessa del calcio, in ospedale dopo l'aggressione. ilfattoquotidiano.it

NAPOLI, CALCIATORE ACCOLTELLATO A CHIAIA: SI COSTITUISCONO DUE MINORENNI Due minorenni di 15 e 17 anni si sono costituiti per l’accoltellamento di Bruno Petrone, 18enne calciatore dell’US Angri 1927, avvenuto nella notte tra venerdì e sabat - facebook.com facebook

È ancora tutta da capire l'aggressione a #Napoli al calciatore 18enne dell' #Angri Bruno #Petrone, a cui è stata asportata la milza in ospedale. Ieri si sono costituiti due minorenni. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.