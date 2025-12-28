Calciatore 18enne accoltellato a Napoli la mamma di Bruno Petrone | Sembra di vivere in una puntata di Gomorra

La madre di Bruno Petrone, il giovane calciatore di 18 anni accoltellato a Napoli, ha commentato la tragica vicenda, affermando che sembra di vivere in una puntata di Gomorra. Un episodio che evidenzia le difficoltà e le tensioni presenti nella città, suscitando riflessioni sulla sicurezza e sul contesto sociale in cui si svolgono simili incidenti.

"Forse abbiamo sbagliato tutto, stiamo vivendo in una puntata di Gomorra". Le parole della mamma di Bruno Petrone, calciatore 18enne accoltellato a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

