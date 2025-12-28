Calamai al Milan | Non mi entusiasma l’arrivo di Fullkrug ma capisco la logica

Luca Calamai ha commentato l’arrivo di Fullkrug al Milan, sottolineando di non essere particolarmente entusiasta della scelta, ma riconoscendo la logica dietro questa operazione. L’attaccante tedesco arriva in prestito dal West Ham con diritto di riscatto, e l’esperto analizza le implicazioni di questa decisione per il reparto offensivo dei rossoneri.

