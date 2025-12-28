Un anziano è caduto da circa cinque metri all’interno di una tomba di famiglia nel cimitero di Civitanova Alta. L’incidente si è verificato mentre l’uomo visitava i defunti, probabilmente a causa di una grata che si è aperta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni dell’uomo sono ancora da valutare. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità.

Civitanova, 28 dicembre 2025 – Mentre visitava i propri cari defunti, in una tomba di famiglia, al cimitero di Civitanova Alta, un anziano è caduto da un’altezza di circa cinque metri in uno spazio sotto il piano calpestabile, dove verosimilmente doveva esserci una grata. L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo. Sul posto, verso le 13, sono intervenuti a soccorrerlo i vigili del fuoco. La squadra di Civitanova con il supporto della squadra Saf (Speleo alpino fluviale) di Macerata, ha raggiunto l’uomo, lo ha recuperato e riportarlo in sicurezza sul piano di calpestio. Il ferito, di 82 anni, è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e poi trasportato all’ospedale regionale di Torrette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cade nella tomba di famiglia e fa un volo di 5 metri

