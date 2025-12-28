Cade nel vuoto per tre metri scalatore ferito a Ferentillo | recuperato con l’elisoccorso

Oggi, 28 dicembre, un scalatore è caduto da circa tre metri nel settore del Gabbio a Ferentillo, riportando ferite. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, e l’uomo è stato recuperato dall’elisoccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di valutazione.

Intorno alle 16 di oggi, 28 dicembre, un climber è rimasto infortunato a seguito di una caduta da circa tre metri mentre si stava arrampicando nel settore del Gabbio della falesia di Ferentillo.La centrale regionale 118 ha attivato le squadre del soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu). 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Cade nel vuoto per tre metri, scalatore ferito a Ferentillo: recuperato con l’elisoccorso Leggi anche: Cacciatore precipita nel dirupo, recuperato dall'elisoccorso dopo una caduta di dieci metri Leggi anche: Operaio cade da un silos a Rovigo e muore, fatale il volo nel vuoto di 10 metri: seconda vittima nel Polesine Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Precipita per 10 metri da una seggiovia: gravissimo in ospedale; Precipita dall'impalcatura di tre metri: operaio in codice rosso; Salerno, operaio cade nel vuoto dal tetto del Casino Sociale. Climber cade da tre metri durante un’arrampicata: trauma cranico - Un climber è rimasto infortunato a seguito di una caduta da circa tre metri mentre stava arrampicando nel settore del Gabbio della falesia di Ferentillo nel pomeriggio di domenica. umbria24.it

Ricostruzione post sisma, operaio cade da tre metri d'altezza - Cade da circa tre metri d'altezza in un cantiere della ricostruzione post sisma 2016 mentre con altri operai stavano praticando un foro sul tetto per trasferire del materiale. ansa.it

Ercolano (Italia) – Parco Archeologico di Ercolano C’è una soglia, e poi la luce cade dentro il vuoto: l’atrio, il cuore della domus. Qui, nella Casa dei Due Atri, lo spazio si moltiplica e racconta due volte la stessa idea di casa: acc facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.