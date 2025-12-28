Caccia al cinghiale muore un pensionato nel Frusinate

Durante una battuta di caccia nel Frusinate, un pensionato ha perso la vita dopo essere stato investito da un cinghiale nelle campagne di Vallemaio, lungo la strada provinciale verso Sant'Andrea. L’incidente ha causato grande dolore nella comunità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare l’uomo.

AGI - Tragedia durante una battuta di caccia in provincia di Frosinone: un pensionato è morto dopo essere stato caricato da un cinghiale nelle campagne di Vallemaio, lungo la strada provinciale che collega il paese a Sant'Andrea. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo residente a Sant'Angelo si trovava insieme ad altri amici quando l'animale lo avrebbe improvvisamente attaccato, provocandogli ferite gravissime. Il cinghiale avrebbe reciso l'arteria femorale del cacciatore, che sarebbe morto poco dopo a causa di una grave emorragia. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, ma per il pensionato non c'e' stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caccia al cinghiale, muore un pensionato nel Frusinate Leggi anche: Pensionato muore durante una battuta di caccia: caricato da un cinghiale Leggi anche: Malore improvviso in classe, muore professore di Storia e Filosofia nel Frusinate Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pensionato muore dopo l’aggressione di un cinghiale, la tragedia durante una battuta di caccia nel Cassinate - Un pensionato ha perso la vita durante una battuta di caccia dopo essere stato aggredito da un cinghiale. ilmessaggero.it

