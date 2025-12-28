‘Buen Camino’ vola al botteghino | 20 milioni in tre giorni per Checco Zalone
(Adnkronos) – Checco Zalone prosegue la sua scalata record al botteghino: in soli tre giorni 'Buen Camino' totalizza quasi 20 milioni di euro di incasso. Anche ieri, sabato 27 dicembre, il film di Zalone diretto da Gennaro Nunziante ha quasi monopolizzato l'afflusso nei cinema italiani, registrando altri 6.129.079 euro al box office con 759.752 presenze. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Seconda giornata di grandi incassi per Buen Camino, la commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante. L'incasso è stato di 7.918.273 euro (+37% rispetto all'esordio), con 973.703 presenze, per un totale di 13.766.122 euro in due giorni, una m x.com
