‘Buen Camino’ vola al botteghino | 20 milioni in tre giorni per Checco Zalone

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Checco Zalone prosegue la sua scalata record al botteghino: in soli tre giorni 'Buen Camino' totalizza quasi 20 milioni di euro di incasso. Anche ieri, sabato 27 dicembre, il film di Zalone diretto da Gennaro Nunziante ha quasi monopolizzato l'afflusso nei cinema italiani, registrando altri 6.129.079 euro al box office con 759.752 presenze. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Checco Zalone domina il Natale: “Buen Camino” vola al botteghino e segna il miglior incasso dal 2011

Leggi anche: "Buen Camino" di Checco Zalone sbanca al botteghino: 5,6 milioni di biglietti il primo giorno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.