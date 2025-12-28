Stava raggiungendo Gravellona per una richiesta di intervento quando ha centrato una delle numerose buche che costellano la provinciale che collega Vigevano al centro lomellino e, per l’effetto dell’impatto con una delle più profonde, è scattato il blocco della pompa del carburante. La situazione delle strade lomelline è in continuo peggioramento e ha un impatto importante anche sull’attività di soccorso. Lo sa bene l’equipaggio di una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano impegnato in un servizio la sera della vigilia di Natale. Il blocco del mezzo ha causato una serie di disagi a catena, primo fra tutti la necessità di staccare una seconda ambulanza per coprire l’intervento richiesto ed una terza per procedere al recupero del personale di quella bloccata oltre all’attivazione del carro attrezzi per riportare il mezzo nella sede di via Valletta Fogliano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Buca nell’asfalto ferma un’ambulanza

