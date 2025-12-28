Bruzzaniti del Pineto sarà indubbiamente l’uomo mercato della prossima sessione invernale che aprirà ufficialmente il 2 gennaio. Il forte attaccante esterno del Pineto, dopo l’ottima annata fatta registrare nel corso della passata stagione, è riuscito a confermare le proprie qualità anche in questa prima parte del campionato. Gli abruzzesi hanno chiuso l’andata al quarto posto, proprio alle spalle dell’Ascoli (34). In classifica la formazione di Tisci riprenderà il proprio cammino forte degli attuali 28 punti, ma nella seconda parte del torneo il club probabilmente dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più rappresentativi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bruzzaniti verso il Catania: maxi offerta

Bruzzaniti moves to Catania: huge offer - Pineto's Bruzzaniti will undoubtedly be the transfer market's man for the upcoming winter transfer window, which officially opens on January 2nd. sport.quotidiano.net