Bruno Petrone, giovane calciatore di 18 anni, si trova ancora in prognosi riservata dopo essere stato ferito gravemente da due coltellate. La madre dell’atleta ha ringraziato i compagni dell’Angri Calcio per il loro supporto, descrivendo Bruno come un “leone”. Le sue condizioni mostrano segni di lieve miglioramento, ma resta in osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono in lieve miglioramento le condizioni di Bruno Petrone, il calciatore 18enne ferito in modo grave da due coltellate – sferrategli da un 15enne – nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Il giovane è ricoverato nell’ospedale San Paolo dove gli è stata asportata la milza: i medici non hanno ancora sciolto la prognosi ma mostrano ottimismo sull’evoluzione del quadro clinico. Accanto al ferito, i genitori e gli atleti dell’ Unione sportiva Angri, la squadra del campionato di Eccellenza in cui Bruno milita quest’anno dopo essere cresciuto in serie C nelle giovanili del Sorrento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bruno resta in prognosi riservata, la madre ai compagni dell’Angri calcio: “E’ un leone”

Leggi anche: Pestato dal branco, lieve miglioramento per Gaetano: la prognosi resta riservata

Leggi anche: Luca Franceschini morto nello schianto in superstrada: la moglie resta in prognosi riservata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato a Napoli, si sono costituiti due minorenni; Napoli, calciatore 18enne ferito con due coltellate a Chiaia: ?è ricoverato in rianimazione| Video; Agguato nella notte a Chiaia, accoltellato il giovane calciatore Bruno Petrone: Angri e Napoli sotto choc; Accoltellato il calciatore 18enne Bruno Petrone, ricoverato in gravi condizioni: si costituiscono due minorenni.

Bruno Petrone accoltellato, la mamma del calciatore 18enne: «Mi ha chiesto se tornerà a giocare. A Napoli troppe armi e violenza» - Bruno Petrone, 18 anni, giovane promessa del calcio, è finito in ospedale dopo essere stato raggiunto da due coltellate, una al ventre e una al fianco, mentre passeggiava per le ... msn.com