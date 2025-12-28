Bruno Petrone il 15enne che lo ha accoltellato ai baretti di Chiaia chiede scusa per l'aggressione

Un ragazzo di 15 anni, coinvolto nell’aggressione a Bruno Petrone, calciatore di 18 anni, ha espresso le proprie scuse per l’accaduto. L’episodio si è verificato tra i baretti di Chiaia nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessioni sulla sicurezza e sui comportamenti violenti nella zona.

Il 15enne che ha raccontato di aver sferrato le coltellate a Bruno Petrone, calciatore 18enne ferito nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, nel cuore di Napoli, ha voluto chiedere scusa per l'aggressione.

