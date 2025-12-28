Bruno Petrone accoltellato a Napoli parla il 15enne reo confesso | Avevamo litigato una settimana fa Poi aveva comprato un coltello

Bruno Petrone è stato accoltellato a Napoli. Il 15enne, reo confesso, ha spiegato che il litigio era avvenuto una settimana prima e che aveva acquistato il coltello. La dinamica dell’evento sembra più frutto di tensioni cresciute nel tempo che di un'aggressione pianificata. Questa vicenda evidenzia come piccoli contrasti possano degenerare in atti violenti improvvisi.

Non sarebbe stato un agguato organizzato, ma un'esplosione improvvisa di violenza maturata nel tempo. È questa la linea che emerge dalle indagini sull' accoltellamento di Bruno Petrone, calciatore diciottenne ferito nella notte tra il 26 e il 27 dicembre nel quartiere Chiaia, pieno centro della movida napoletana. A colpirlo è stato un ragazzo di 15 anni, che davanti agli investigatori ha ammesso le proprie responsabilità. « Ci eravamo già scontrati una settimana prima, sempre nella zona dei locali. Poi ci siamo incontrati di nuovo per caso», avrebbe raccontato. Un incontro casuale che, secondo gli inquirenti, ha riacceso un conflitto mai davvero risolto.

