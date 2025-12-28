Bruno Petrone accoltellato a Napoli | il calciatore 18enne è originario di Minturno

Il 26 dicembre a Napoli, nella zona di Chiaia, è stato accoltellato un giovane di 18 anni, originario di Minturno. La vicenda ha coinvolto un calciatore emergente, suscitando attenzione sulla sicurezza nella zona della movida cittadina. Le circostanze dell’aggressione sono ancora in fase di accertamento.

E' originario di Minturno il 18enne accoltellato a Napoli, in località Chiaia nel cuore della movida, la sera del 26 dicembre. Bruno Petrone, studente, calciatore in forza all'Angri, squadra della provincia di Salerno che milita nel campionato di Eccellenza, è ora ricoverato in gravi condizioni.

Napoli, Bruno Petrone accoltellato: quattro fermati e un denunciato. Il punto sulle indagini - Si sono costituiti ieri, in serata, due minorenni di 15 e 17 anni, il più giovane avrebbe confessato in questura di aver accoltellato Bruno Petrone, 18enne promessa del calcio campano, mentre era sedu ... tg.la7.it

Chi è Bruno Petrone, il calciatore accoltellato a Chiaia: si sono costituiti un 15enne e un 17enne - Si chiama Bruno Petrone, il calciatore di 18 anni che è stato accoltellato a Napoli. fanpage.it

Bruno Petrone, 18 anni, giovane promessa del calcio, è finito in ospedale dopo essere stato raggiunto da due coltellate, una al ventre e una al fianco, mentre passeggiava per le strade della movida di Chiaia, a Napoli, nella notte di Santo Stefano. - facebook.com facebook

Napoli, Bruno Petrone accoltellato: quattro fermati e un denunciato. Il punto sulle indagini x.com

