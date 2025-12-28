Brignone l’ottimismo è già tornato gigante

D’accordo, è solo un primo passo (sugli sci). E certo non è il caso, avendo il senso delle proporzioni, non è il caso, dicevo, di scomodare la frase celeberrima di Neil Armstrong l’astronauta al momento dello sbarco sulla Luna. Ma insomma, sì, forse c’è una Luna da raggiungere anche per Federica Brignone. Ieri l’unica italiana capace di vincere (due volte) la Coppa del Mondo assoluta si è riappropriata degli.attrezzi del mestiere. Cioè in quel di Courmayeur l’irriducibile Fede è tornata ad allenarsi in gigante. Un video pubblicato sul canale web della Fisi documenta la giornata speciale della fuoriclasse valdostana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

