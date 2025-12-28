Brigitte Bardot si è spenta a 91 anni Il comunicato
Brigitte Bardot, celebre attrice e icona di stile, è venuta a mancare all’età di 91 anni. La sua figura ha segnato un’epoca, rappresentando un simbolo di eleganza e libertà nel panorama cinematografico e culturale internazionale. La sua scomparsa segna la fine di un’era, lasciando un’eredità duratura nel mondo dello spettacolo e oltre.
Brigitte Bardot: l'icona senza tempo del cinema e della libertà si è spenta a 91 anni. Quando si pronuncia il nome Brigitte Bardot, l'immagine che subito balza alla mente è quella di una donna dal fascino irresistibile e un'aria di libertà che ha ridefinito il concetto stesso di femminilità. Nata il 28 settembre 1934 a Parigi, Brigitte ha conquistato il mondo negli anni '50 e '60, diventando un simbolo di bellezza, audacia e ribellione contro le convenzioni sociali dell'epoca. Leggi anche Gli uomini del 2025: chi sono gli artisti che hanno lasciato il segno Bardot iniziò la carriera come ballerina, ma ben presto il suo talento e la sua presenza scenica la portarono davanti alla macchina da presa.
