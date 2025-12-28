Brigitte Bardot Serge Gainsbourg e quel duetto dimenticato
Brigitte Bardot, celebre attrice e icona del cinema francese, ci ha lasciato all’età di 91 anni dopo aver affrontato una grave malattia. La sua carriera è stata arricchita anche da collaborazioni musicali, tra cui un duetto meno noto con Serge Gainsbourg. La sua figura rimane una pietra miliare della cultura francese e internazionale.
Brigitte Bardot, icona del cinema francese e internazionale, si è spenta oggi all’età di novantuno anni, a causa di una grave malattia. I più la conoscevano grazie ai film dei quali è stata protagonista ma, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, BB si è ritrovata ad avere anche una carriera musicale di successo. La diva non era una cantante, non avendo mai studiato, e non era dotata di una voce particolarmente potente, ma era proprio il suo modo di interpretare i brani, quasi bisbigliando, a donare loro quell’atmosfera intima che tanto colpiva chi l’ascoltava. Brigitte Bardot e l’incontro con Serge Gainsbourg. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
