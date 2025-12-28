Brigitte Bardot | Morta l’icona del cinema francese aveva 91 anni

Brigitte Bardot, icona del cinema francese e figura di rilievo della Nouvelle Vague, è deceduta all'età di 91 anni. Celebre per la sua carriera artistica e il impegno nella tutela degli animali, la sua scomparsa segna la fine di un’epoca. La sua influenza nel mondo dello spettacolo e il suo attivismo rimarranno un patrimonio importante della cultura francese.

Addio alla leggenda che ha rivoluzionato il cinema e dedicato la vita alla difesa degli animali. Brigitte Bardot, simbolo eterno della Nouvelle Vague e sex symbol degli anni '50 e '60, è morta oggi, 28 dicembre 2025, all'età di 91 anni. Nessun dettaglio sulle cause del decesso sono stati al momento rivelati. La notizia è stata annunciata dalla Fondation Brigitte Bardot con un comunicato inviato all'AFP (via Variety ): " Con immensa tristezza annunciamo la scomparsa della nostra fondatrice e presidente, Madame Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale che ha scelto di abbandonare la prestigiosa carriera per dedicare vita ed energie alla protezione degli animali e alla sua fondazione.

Addio a Brigitte Bardot, l'attrice ci lascia a 91 anni. All’apice della fama, l'iconica #BrigitteBardot aveva fatto una scelta che aveva stupito il mondo: lasciare il cinema per difendere chi non ha voce. Ha rinunciato a una carriera brillante per dedicarsi complet - facebook.com facebook

"I suoi film, la sua voce, la sua gloria splendente, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua passione per gli animali, il suo volto diventato Marianne, Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà. Piangiamo una leggenda del secolo" ha scritto il presidente Macron. #ANS x.com

