Brigitte Bardot morta a 91 anni | la vita e la carriera dell’attrice in 10 foto

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, si è spenta all’età di 91 anni. La sua lunga carriera ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo, mentre la sua attività di attivista per la tutela degli animali ha consolidato il suo impegno sociale. In questo articolo ripercorriamo i momenti più significativi della sua vita e carriera attraverso dieci immagini che ne raccontano il percorso.

È morta a 91 anni Brigitte Bardot. Lo riportano i media francesi, che citano la Fondazione creata dall’attrice per la difesa degli animali. Icona del cinema transalpino e definita la donna più bella del mondo, BB è morta nella sua casa nel sud della Francia. Lo conferma Bruno Jacquelin, della Fondazione Brigitte Bardot per la protezione degli animali, all’Associated Press, senza fornire altri dettagli sulla causa del decesso. Bardot era stata ricoverata in ospedale il mese scorso. Ecco 10 foto di una vita e una carriera straordinarie. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brigitte Bardot morta a 91 anni: la vita e la carriera dell’attrice in 10 foto Leggi anche: È morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni Leggi anche: E’ morta Brigitte Bardot, l’attrice leggenda del cinema francese aveva 91 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Addio a un'icona del cinema: è morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni; Morta Brigitte Bardot, l’attrice leggenda dello schermo francese aveva 91 anni; Muore soffocato dal panettone la vigilia di Natale. La tragedia nel torinese; Va a fuoco una palazzina: un morto e 25 sfollati. Brigitte Bardot è morta a 91 anni: spirito ribelle, entrò nel mito del cinema e cambiò per sempre la storia della moda - Brigitte Bardot è morta a 91 anni dopo una grave malattia: se ne va una donna diventata mito mondiale del cinema, simbolo di libertà e icona di stile ... vogue.it

Brigitte Bardot morta a 91 anni: addio a icona degli anni ’50 e ’60 che contribuì al cambiamento dei costumi in Europa - Lo riportano i media francesi, che citano la Fondazione creata dall'attrice per la difesa degli ... msn.com

È morta Brigitte Bardot, addio alla diva del cinema sex symbol per eccellenza: aveva 91 anni - Da sex symbol degli anni '60 ad attivista per i diritti animali, BB ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema e nella società ... ilfattoquotidiano.it

Brigitte Bardot, simbolo del cinema francese, “attrice e cantante conosciuta in tutto il mondo” - come sottolinea il comunicato della sua Fondazione - si è spenta a 91 anni a La Madrague, la sua proprietà a Saint-Tropez. È stata una delle figure più influenti dell’i - facebook.com facebook

Brigitte Bardot, la salute. L'ultimo messaggio il primo dicembre: "Sto guarendo" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.