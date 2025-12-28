Brigitte Bardot morta a 91 anni | addio a BB icona del cinema e paladina degli animali
Brigitte Bardot, iconica attrice e simbolo del cinema francese, è venuta a mancare all’età di 91 anni. La sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo, mentre il suo impegno a favore degli animali ha contribuito a consolidare il suo ruolo come referente in ambiti sociali e culturali. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il patrimonio artistico e culturale internazionale.
