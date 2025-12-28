Brigitte Bardot morta a 91 anni | addio a BB icona del cinema e paladina degli animali

Brigitte Bardot, iconica attrice e simbolo del cinema francese, è venuta a mancare all’età di 91 anni. La sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo, mentre il suo impegno a favore degli animali ha contribuito a consolidare il suo ruolo come referente in ambiti sociali e culturali. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il patrimonio artistico e culturale internazionale.

Morte Brigitte Bardot, l’icona che ha scelto la libertà fino alla fine - Diva ribelle e musa del cinema francese, lasciò presto il set per difendere gli animali. repubblica.it

È morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni - Addio a Brigitte Bardot, icona di femminilità tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, modella e attrice, che ha recitato in oltre 40 film di successo. fanpage.it

