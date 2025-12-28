Brigitte Bardot morta a 91 anni | addio a BB icona del cinema e dei diritti degli animali
Brigitte Bardot, celebre attrice e icona del cinema francese, è deceduta all’età di 91 anni. Con una carriera che ha lasciato un segno significativo nel mondo dello spettacolo, Bardot ha inoltre dedicato molto del suo impegno ai diritti degli animali. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama culturale e sociale, lasciando un’eredità che continua a influenzare molti.
Brigitte Bardot è morta a 91 anni. La leggendaria musa del cinema francese scomparsa all'età di 90 anni, lascia un'eredità indelebile tra schermi d'argento,. 🔗 Leggi su Leggo.it
