Brigitte Bardot morta a 91 anni | addio a BB icona del cinema e dei diritti degli animali

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona del cinema francese, è deceduta all’età di 91 anni. Con una carriera che ha lasciato un segno significativo nel mondo dello spettacolo, Bardot ha inoltre dedicato molto del suo impegno ai diritti degli animali. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama culturale e sociale, lasciando un’eredità che continua a influenzare molti.

È morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni - Addio a Brigitte Bardot, icona di femminilità tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, modella e attrice, che ha recitato in oltre 40 film di successo ... fanpage.it

Addio a Brigitte Bardot, una vita di scandali - Vista per la prima volta nell'indimenticabile E Dio creò la donna, «BB» ha lavorato con alcuni dei più grandi registi della sua epoca, tra cui Clouzot, Malle e Godart, prima di diventare una pioniera ... vanityfair.it

“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energi - facebook.com facebook

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Brigitte Bardot. Lo riportano i media. La star francese, ricoverata da tempo, aveva 91 anni #brigittebardot x.com

