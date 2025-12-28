Brigitte Bardot l’omaggio di Santanchè | Fu molto più di un’icona

La recente scomparsa di Brigitte Bardot, all’età di 91 anni, ha suscitato numerosi commenti e riconoscimenti a livello internazionale. Considerata una delle figure più emblematiche del cinema e dello stile del suo tempo, il suo contributo rimane un punto di riferimento nel panorama culturale. In questo contesto, anche esponenti pubblici come Santanchè hanno espresso il loro omaggio, sottolineando il ruolo di Bardot come figura molto più che un’icona.

La scomparsa di Brigitte Bardot, avvenuta all’età di 91 anni, ha suscitato reazioni e tributi da tutto il mondo. Tra questi anche il messaggio della ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha voluto ricordare l’attrice francese sottolineandone non solo la straordinaria bellezza, ma soprattutto la forza della sua personalità. Il messaggio della ministra del Turismo. Con un post pubblicato su X, Daniela Santanchè ha reso omaggio alla Bardot con parole evocative e simboliche: " Dio creò la donna. E apparve Brigitte Bardot. La sua bellezza invase il mondo ". Un richiamo diretto al film che la rese celebre e al mito che nacque attorno alla sigla “ BB ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

