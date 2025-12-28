Brigitte Bardot l' omaggio della politica Santanché | Fu molto più di un' icona

La recente scomparsa di Brigitte Bardot, avvenuta all’età di 91 anni, ha suscitato un ampio dibattito pubblico, andando oltre il mondo del cinema. Santanché ha sottolineato come la sua figura fosse molto più di un’icona, rappresentando un punto di riferimento culturale e politico. La sua eredità continua a influenzare molteplici ambiti, evidenziando il ruolo di figure pubbliche nel plasmare il dibattito sociale e culturale.

La scomparsa di Brigitte Bardot, a 91 anni, ha attraversato immediatamente i confini del cinema per diventare un fatto politico e culturale. Attrice simbolo del Novecento, volto che ha cambiato per sempre l’immaginario femminile, Bardot è stata ricordata da esponenti istituzionali italiani e francesi come una figura che seppe andare oltre la bellezza, trasformando la notorietà in scelta, militanza e identità. Santanchè: “Le sue idee non si sono mai piegate”. A dare il primo saluto, in Italia, è stata la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha voluto sottolineare la portata storica e simbolica di “BB”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Brigitte Bardot, l'omaggio della politica. Santanché: "Fu molto più di un'icona" Leggi anche: Brigitte Bardot, l’omaggio di Santanchè: "Fu molto più di un’icona" Leggi anche: È morta a 91 anni Brigitte Bardot, icona del cinema francese. Da icona sexy ad attivista per i diritti degli animali: il mito di B.B. La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiori e messaggi a La Madrague, l'omaggio dei fan a Brigitte Bardot; “LE VIBRAZIONI DEL CUORE” – a Gioiosa Marea un Natale raccontato tra musica e parola. La Scomparsa di Brigitte Bardot: Reazioni e Impatto a Livello Globale - La scomparsa di Brigitte Bardot segna la conclusione di un'epoca iconica nel cinema e rappresenta una significativa perdita nella battaglia per i diritti degli animali. notizie.it

Addio Brigitte Bardot, 'un angelo per gli animali' - La fondatrice dell'organizzazione per i diritti degli animali Peta ha reso omaggio a Brigitte Bardot, impegnata da decenni nella difesa degli animali, scomparsa all'età di 91 anni. ansa.it

È morta Brigitte Bardot, l’icona indomabile del cinema francese - Attrice, mito globale e simbolo di libertà, ha cambiato il cinema e l’immaginario europeo prima di ritirarsi per dedicarsi alla difesa degli animali ... panorama.it

“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere - facebook.com facebook

L'eredità di Brigitte Bardot, la quota del figlio e la scelta per la fondazione per gli animali x.com

