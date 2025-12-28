Brigitte Bardot l’Italia e la nascita di un mito

Brigitte Bardot, iconica attrice e simbolo di charme, aveva una particolare predilezione per l’Italia, che considerava il luogo ideale in cui vivere. La sua connessione con il nostro paese ha contribuito a rafforzare l’immagine di un’icona intramontabile, capace di attraversare le epoche. In questa introduzione si ripercorre il suo legame con l’Italia e come questa abbia contribuito a plasmare la nascita di un mito senza tempo.

Quando le chiedevano in quale paese avrebbe voluto vivere, Brigitte Bardot non aveva dubbi: l'Italia. E mentre Parigi, all'inizio degli anni Cinquanta, quasi snobbava questa ragazza di buona famiglia del Sedicesimo arrondissement, Roma la accolse a braccia aperte, la fece esordire tra i grandi di Cinecittà e mise le basi per l'esplosione del mito BB. In Francia, l'unico che aveva creduto in lei era il figlio di un immigrato russo, Roger Vadim Plemiannikov, che la conobbe durante un provino per un film di Marc Allégret di cui era assistente. Allégret l'aveva scoperta su una copertina di Elle e si era convinto che potesse essere la protagonista della storia che aveva in mente.

