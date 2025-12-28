Brigitte Bardot | l’eredità divisa tra la fondazione e il figlio

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, ha lasciato un’eredità stimata intorno ai 65 milioni di dollari. La sua fortuna sarà divisa tra la fondazione che porta il suo nome e il figlio, in un contesto caratterizzato da rapporti complessi con la madre. L’articolo approfondisce i dettagli di questa spartizione e le dinamiche familiari legate alla figura di Bardot.

