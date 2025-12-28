Brigitte Bardot l’eredità che divide | tra il figlio Nicolas e la scelta di lasciare tutto alla sua Fondazione
Brigitte Bardot, icona del cinema e della moda, ha lasciato un’eredità complessa e dibattuta. Alla sua morte, a 91 anni, ha deciso di destinare tutto alla sua Fondazione, suscitando reazioni contrastanti, anche dal figlio Nicolas. La sua vita, trascorsa tra fama e impegno sociale, si è conclusa nella sua amata residenza di La Madrague, a Saint-Tropez, dove ha vissuto gli ultimi anni lontano dai riflettori.
Una vita lontana dai riflettori, fino all’ultimo giorno. Brigitte Bardot si è spenta a 91 anni nella sua amata La Madrague, a Saint-Tropez, la casa simbolo del suo ritiro dal mondo. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute avevano destato preoccupazione: due ricoveri a Tolone, voci insistenti, poi il silenzio. A fine novembre, con un comunicato secco, aveva chiesto “di lasciarla in pace”. Da oltre cinquant’anni aveva abbandonato il cinema, dopo una carriera folgorante che l’aveva resa un’icona globale. Da E Dio creò la donna a Il disprezzo, Bardot aveva incarnato un nuovo modello di femminilità, prima di voltare le spalle allo spettacolo per dedicarsi interamente alla causa animalista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: È morta Brigitte Bardot: aveva 91 anni. L’annuncio della sua Fondazione: “Una star che scelse di abbandonare la carriera per dedicare la sua vita alla tutela degli animali”
Leggi anche: Brigitte Bardot e il rapporto difficile con il figlio Nicolas Charrier: “Un tumore che si è nutrito di me”
Le foto più celebri di Brigitte Bardot: dai nudi anni 50 alle battaglie animaliste - Venti immagini per ripercorrere la vita e la carriera dell’attrice francese morta a 91 anni nella sua villa diventata rifugio per i suoi amici animali ... repubblica.it
È morta Brigitte Bardot, l’icona indomabile del cinema francese - Attrice, mito globale e simbolo di libertà, ha cambiato il cinema e l’immaginario europeo prima di ritirarsi per dedicarsi alla difesa degli animali ... panorama.it
“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere - facebook.com facebook
L'eredità di Brigitte Bardot, la quota del figlio e la scelta per la fondazione per gli animali x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.