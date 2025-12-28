Brigitte Bardot l’eredità che divide | tra il figlio Nicolas e la scelta di lasciare tutto alla sua Fondazione

Brigitte Bardot, icona del cinema e della moda, ha lasciato un’eredità complessa e dibattuta. Alla sua morte, a 91 anni, ha deciso di destinare tutto alla sua Fondazione, suscitando reazioni contrastanti, anche dal figlio Nicolas. La sua vita, trascorsa tra fama e impegno sociale, si è conclusa nella sua amata residenza di La Madrague, a Saint-Tropez, dove ha vissuto gli ultimi anni lontano dai riflettori.

È morta Brigitte Bardot, l’icona indomabile del cinema francese - Attrice, mito globale e simbolo di libertà, ha cambiato il cinema e l’immaginario europeo prima di ritirarsi per dedicarsi alla difesa degli animali ... panorama.it

“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere - facebook.com facebook

L'eredità di Brigitte Bardot, la quota del figlio e la scelta per la fondazione per gli animali x.com

