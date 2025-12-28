Brigitte Bardot l' eredità | A Nicolas il figlio mai amato metà del patrimonio per legge Cosa resta dei 65 milioni della diva La fondazione e la casa a Saint-Tropez
Brigitte Bardot, icona del cinema e della cultura francese, ci ha lasciato all’età di 91 anni nella sua residenza di Saint-Tropez. La sua eredità comprende oltre 65 milioni di euro, di cui la legge ha destinato metà a suo figlio Nicolas, che non ha mai avuto un rapporto stretto con lei. La fondazione Bardot e la casa di La Madrague restano simboli del suo lascito artistico e personale.
Il mondo del cinema e dell?immaginario pop piange Brigitte Bardot, morta a 91 anni nella sua casa di La Madrague, a Saint-Tropez. Nella notte si è chiusa la vita della diva francese,. 🔗 Leggi su Leggo.it
Brigitte Bardot e il figlio non voluto: “Un tumore che si è nutrito di me” x.com
“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere - facebook.com facebook
