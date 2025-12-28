Brigitte Bardot l' eredità | A Nicolas il figlio mai amato metà del patrimonio per legge Cosa resta dei 65 milioni della diva La fondazione e la casa a Saint-Tropez

Brigitte Bardot, icona del cinema e della cultura francese, ci ha lasciato all’età di 91 anni nella sua residenza di Saint-Tropez. La sua eredità comprende oltre 65 milioni di euro, di cui la legge ha destinato metà a suo figlio Nicolas, che non ha mai avuto un rapporto stretto con lei. La fondazione Bardot e la casa di La Madrague restano simboli del suo lascito artistico e personale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.