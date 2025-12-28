Brigitte Bardot | le stranezze e le scelte controcorrente di un’icona che non voleva esserlo

Brigitte Bardot è molto più di un’icona di bellezza o un sex symbol. La sua carriera e le sue scelte testimoniano una personalità controcorrente, fatta di decisioni e comportamenti che hanno segnato il suo percorso. In questa analisi, si esploreranno le sue stranezze e le scelte che l’hanno distinta, offrendo un ritratto più completo e meno convenzionale di una figura spesso ridotta a stereotipo.

Quando si parla di Brigitte Bardot, il rischio è sempre lo stesso: ridurla a un'icona di bellezza o a un sex symbol senza tempo. Bardot, scomparsa all'età di 91 anni, rappresentò soprattutto una figura defilata dalla scena pubblica, lontana dai riflettori da decenni e ritirata in una vita di isolamento volontario dopo una lunga stagione di fragilità personali e problemi di salute. Un'assenza che diventò nel tempo quasi più potente della sua presenza. Dietro l'immagine più famosa del cinema francese del Novecento si nasconde infatti una biografia fatta di rifiuti, scelte insolite e dettagli poco conosciuti che raccontano una diva profondamente incompatibile con il sistema dello spettacolo.

