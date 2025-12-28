Brigitte Bardot l’attivismo estremo per gli animali e le accuse di razzismo

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona francese, è scomparsa all’età di 91 anni a Saint-Tropez. Nota anche per il suo attivismo a favore degli animali, la sua figura ha suscitato anche controversie, tra accuse di razzismo e posizioni estreme. In questo articolo, ripercorreremo la sua vita, il suo impegno e le vicende che hanno caratterizzato la sua lunga carriera.

(LaPresseAp) Il mondo dice addio a Brigitte Bardot. L’ artista francese, attrice, modella e cantante, è morta all’età di 91 anni nella sua casa di Saint-Tropez. Icona del cinema francese, diva internazionale e bellissima, l’artista si è ritirata dalle scene a 39 anni per dedicarsi a quella che era la sua vera passione: gli animali. Dal cinema all’attivismo per gli animali. Brigitte Bardot riapparse dieci anni dopo con una nuova identità: attivista per i diritti degli animali. Ha abbandonato la sua vita da jet-set e ha venduto i cimeli cinematografici e i gioielli per creare una fondazione dedicata esclusivamente alla prevenzione della crudeltà verso gli animali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

