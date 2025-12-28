Brigitte Bardot la televisione la omaggia e cambia programmazione

La Rai dedica speciali programmi in occasione della scomparsa di Brigitte Bardot, avvenuta questa mattina all'età di 91 anni. Sia nel palinsesto pomeridiano che in quelli serali, la rete omaggia l’icona del cinema francese, apportando modifiche alla programmazione per ricordare la sua carriera e il suo contributo artistico.

Morta Brigitte Bardot, l'omaggio della Rai per la grande attrice: i film in onda oggi - Nel giorno della scomparsa della grande attrice francese la Rai 3 manda in onda due dei film che la vedono protagonista ... today.it

RAI 2, RAI 3 * “A BRIGLIA SCIOLTA” – 28/12 (15.30) : «OMAGGIO A BRIGITTE BARDOT CON DUE FILM, A BRIGLIA SCIOLTA E LE PISTOLERE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Per rendere omaggio a Brigitte Bardot, Rai propone già oggi – domenica 28 dicembre – due film che hanno ... agenziagiornalisticaopinione.it

È morta Brigitte Bardot . La diva si è spenta a 91 anni. La sua eredità non riguarda solo cinema, ma anche nell'impegno per i diritti degli animali: ha creato una fondazione che si occupa della loro cura - facebook.com facebook

L'addio a Brigitte Bardot, da Macron a Salvini. Le foto x.com

