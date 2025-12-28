Brigitte Bardot la nostra ultima intervista di copertina | Quando guardo le mie vecchie foto penso | carina quella ragazza ma non sono io Oggi penso solo agli animali
Nella nostra ultima intervista di copertina, Brigitte Bardot riflette sul passare del tempo e sulla sua affinità con gli animali. Ricorda le vecchie foto, riconoscendo la ragazza di allora, ma sottolinea come oggi il suo impegno sia rivolto principalmente alla tutela degli animali. Nel 2014, in occasione dei suoi 80 anni, aveva dichiarato di non dar peso al compleanno, preferendo dedicarsi a cause che le stanno a cuore.
Nel 2014, alla vigilia dei suoi 80 anni, eravamo andati a casa di BB, che ci aveva detto: «Il compleanno? Me ne infischio». E sul passato: ««Se mi sono ribellata alle regole, l’ho fatto involontariamente. Non era quello il mio obiettivo». La nostra ultima cover. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Fenomenologia del fiocco: la sua storia tra dive e celebs; Anche la Puglia piange la scomparsa di Brigitte Bardot; “Dal punto di vista del fascismo, questo è stato davvero un buon anno”.
Addio a Brigitte Bardot, icona senza tempo tra cinema e battaglie animaliste - Scomparsa a 91 anni la donna che ha rivoluzionato l’immaginario femminile e dedicato l’ultima parte della vita alla difesa degli animali ... laprovinciadivarese.it
L'ultima intervista a "7" di Brigitte Bardot: «Io una pioniera, fui la prima vera animalista» - L'intervista su 7 dell'agosto 2019 in cui l’attrice rivendicava le battaglie e «una sola vittoria: per le foche». corriere.it
Tg1. Bette Midler · Mambo Italiano (Album Version). È morta Brigitte #Bardot. La celebre attrice francese aveva 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. #Tg1 - facebook.com facebook
Addio a #BrigitteBardot, il mito del cinema ci ha lasciati a 91 anni. L'annuncio della "Fondazione Brigitte Bardot" in una nota. La sua infinita eredità cinematografica x.com
