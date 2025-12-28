Brigitte Bardot la diva ribelle | le frasi che hanno segnato una vita controcorrente

Brigitte Bardot, celebre attrice e simbolo di charme, ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema e nella cultura europea. Con la sua presenza unica e un carattere deciso, ha rappresentato una figura controcorrente e sfrontata. Oggi, a 91 anni, la sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità fatta di talento e personalità distintiva.

Brigitte Bardot, icona assoluta del cinema francese degli anni Cinquanta e Sessanta, si è spenta oggi a 91 anni. Attrice leggendaria, simbolo di libertà e trasgressione, una figura schietta e capace di dichiarazioni che hanno spesso fatto discutere e scandalizzato l'opinione pubblica. Ritiratasi dal cinema all'apice della fama, Bardot ha dedicato la seconda parte della

Addio alla diva francese Brigitte Bardot. Ribelle e libera - , la star che rinunciò ai riflettori per ritirarsi e dedicare la sua vita agli animali ... tg.la7.it

Addio a Brigitte Bardot: è morta la diva ribelle che rinunciato alla fama per dedicarsi agli animali - All’apice della sua carriera, Brigitte Bardot fece una scelta: dedicarsi anima e corpo alla causa animalista combattendo battaglie importanti ... greenme.it

È morta Brigitte Bardot . La diva si è spenta a 91 anni. La sua eredità non riguarda solo cinema, ma anche nell'impegno per i diritti degli animali: ha creato una fondazione che si occupa della loro cura - facebook.com facebook

L'addio a Brigitte Bardot, da Macron a Salvini. Le foto x.com

