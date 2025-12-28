Brigitte Bardot la diva in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II nel 1995

Brigitte Bardot, figura iconica del cinema e dell’attivismo francese, è deceduta all’età di 91 anni. Celebre per la sua carriera artistica e il forte impegno in difesa degli animali, Bardot ha lasciato un segno significativo nella cultura e nel volontariato. La sua vita, fatta di successi e dedizione alle cause sociali, rimane un esempio di impegno civile e passione per le tematiche ambientali.

Addio a Brigitte Bardot. L’attrice, cantante e attivista francese è morta all’età di 91 anni. Dopo essersi ritirata dalle scene l’artista ha dedicato la sua vita all’attivismo, soprattutto in difesa degli animali, con toni e azioni anche molto forti. L’attrice nel corso della sua vita ebbe anche modo di incontrare, assieme ad altri membri di associazioni animaliste, Papa Giovanni Paolo II, durante un’udienza in Vaticano nel settembre del 1995: con lei c’era il compagno Allain Bougrain Dubourg. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brigitte Bardot, la diva in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II nel 1995 Leggi anche: È morta Brigitte Bardot, la diva più diva del cinema mondiale, dai film alla musica, dagli amori agli animali Leggi anche: Brigitte Bardot, da diva del cinema a paladina degli animali La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Brigitte Bardot, la diva in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II nel 1995 - L'attrice, cantante e attivista francese è morta all'età di 91 anni. stream24.ilsole24ore.com

Morta Brigitte Bardot, addio alla diva ribelle che dalla Francia ha conquistato il mondo intero - Con lei scompare non soltanto un’attrice, ma un’idea stessa di donna, di libertà, di ribellione. quotidianodelsud.it

È morta a 91 anni Brigitte Bardot, diva indomabile e icona senza tempo - Brigitte Barot: attrice, icona mediatica e attivista, ha attraversato oltre mezzo secolo di storia del cinema e della cultura visiva europea ... exibart.com

La Société Protectrice des Animaux ha reso omaggio a #Brigitte #Bardot per il suo storico impegno a favore della causa #animale. Ritiratasi dal cinema nel 1973, all’apice della carriera, Bardot ha dedicato la sua vita alla difesa degli animali, fondando neg x.com

Brigitte Bardot morta, i 4 matrimoni e gli amori folli: da Vadim (che conobbe a 15 anni) a Sachs (che le lanciò 10mila rose da un aereo privato) - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.