Brigitte Bardot la diva del cinema di francese ci ha lasciato
Brigitte Bardot, icona del cinema francese e figura di rilievo degli anni Sessanta, si è spenta all’età di 91 anni. La sua carriera ha segnato un’epoca, distinguendosi per il talento e l’eleganza. La sua presenza ha lasciato un’impronta duratura nel mondo dello spettacolo, diventando un punto di riferimento per generazioni di appassionati.
A 91 anni si è spenta un'attrice del cinema francese e non solo, Brigitte Bardot. Una diva degli anni Sessante che ha sfidato tutto ciò che poteva essere convenzionale. Il suo erotismo, mai volgare, e la sua sensualità hanno fatto sognare diverse generazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
