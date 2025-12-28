Brigitte Bardot la diva accanto ad Alberto Sordi nel film ' Mio figlio Nerone' del 1956

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brigitte Bardot, celebre attrice francese nota per il suo ruolo accanto ad Alberto Sordi in

Si è spenta a 91 anni Brigitte Bardot. La grande attrice francese è scomparsa dopo una grave malattia. Eccola in una clip tratta da ‘Mio figlio Nerone’, film del 1956 diretto da Steno, pseudonimo di Stefano Vanzina, in cui Brigitte Bardot recita accanto ad Alberto Sordi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

brigitte bardot la diva accanto ad alberto sordi nel film mio figlio nerone del 1956

© Lapresse.it - Brigitte Bardot, la diva accanto ad Alberto Sordi nel film 'Mio figlio Nerone' del 1956

Leggi anche: È morta Brigitte Bardot, la diva più diva del cinema mondiale, dai film alla musica, dagli amori agli animali

Leggi anche: Brigitte Bardot, la diva del cinema francese ci ha lasciato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

brigitte bardot diva accantoBrigitte Bardot, la diva accanto ad Alberto Sordi nel film 'Mio figlio Nerone' del 1956 - La grande attrice francese è scomparsa dopo una grave malattia. stream24.ilsole24ore.com

Morta Brigitte Bardot, addio alla diva ribelle che dalla Francia ha conquistato il mondo intero - Con lei scompare non soltanto un’attrice, ma un’idea stessa di donna, di libertà, di ribellione. quotidianodelsud.it

brigitte bardot diva accantoÈ morta a 91 anni Brigitte Bardot, diva indomabile e icona senza tempo - Brigitte Barot: attrice, icona mediatica e attivista, ha attraversato oltre mezzo secolo di storia del cinema e della cultura visiva europea ... exibart.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.