Brigitte Bardot la diva accanto ad Alberto Sordi nel film ' Mio figlio Nerone' del 1956

Morta Brigitte Bardot, addio alla diva ribelle che dalla Francia ha conquistato il mondo intero - Con lei scompare non soltanto un’attrice, ma un’idea stessa di donna, di libertà, di ribellione. quotidianodelsud.it

È morta a 91 anni Brigitte Bardot, diva indomabile e icona senza tempo - Brigitte Barot: attrice, icona mediatica e attivista, ha attraversato oltre mezzo secolo di storia del cinema e della cultura visiva europea ... exibart.com

La Société Protectrice des Animaux ha reso omaggio a #Brigitte #Bardot per il suo storico impegno a favore della causa #animale. Ritiratasi dal cinema nel 1973, all’apice della carriera, Bardot ha dedicato la sua vita alla difesa degli animali, fondando neg x.com

Brigitte Bardot morta, i 4 matrimoni e gli amori folli: da Vadim (che conobbe a 15 anni) a Sachs (che le lanciò 10mila rose da un aereo privato) - facebook.com facebook

