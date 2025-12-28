Brigitte Bardot la diva accanto ad Alberto Sordi nel film ' Mio figlio Nerone' del 1956
Brigitte Bardot, celebre attrice francese
Si è spenta a 91 anni Brigitte Bardot. La grande attrice francese è scomparsa dopo una grave malattia. Eccola in una clip tratta da ‘Mio figlio Nerone’, film del 1956 diretto da Steno, pseudonimo di Stefano Vanzina, in cui Brigitte Bardot recita accanto ad Alberto Sordi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
