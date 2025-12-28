Brigitte Bardot | la bellezza che ha cambiato il mondo

Brigitte Bardot è stata una figura che ha segnato un’epoca, andando oltre il ruolo di diva. La sua presenza ha rappresentato un punto di svolta nel cinema e nella cultura, diventando un'icona riconosciuta a livello internazionale. La sua influenza trascende l’aspetto estetico, contribuendo a ridefinire i canoni di bellezza e di femminilità, lasciando un’impronta duratura nel panorama culturale del XX secolo.

Life&People.it Ci sono figure che attraversano un’epoca e figure che la mettono in discussione. Brigitte Bardot appartiene a questa seconda categoria: non soltanto un volto, non soltanto una diva, ma evento culturale. Il suo fascino non è mai stato semplice grazia estetica; era qualcosa di più destabilizzante, quasi politico, perché ridefiniva il modo in cui una donna poteva essere guardata e, soprattutto, il modo in cui poteva guardare se stessa. Oggi, – l’attrice francese che ha segnato l’immaginario femminile degli anni 50 e 60 – è scomparsa all’età di 91 anni. Abbandonò lo spettacolo a 40 anni per dedicarsi all’attivismo non vivendo mai nel ricordo della sua bellezza. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Brigitte Bardot, lo stile casuale di una leggenda che ha conquistato il mondo. «Il mio segreto? Non essere alla moda» - Sul grande schermo «donna oggetto» e «sogno proibito», nella vita donna emancipata e anticonformista.