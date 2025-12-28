Brigitte Bardot il tributo di Giuli | straordinaria interprete delle libertà dell’Occidente Marine Le Pen | era una patriota indomabile e sincera

Brigitte Bardot, icona del cinema e simbolo delle libertà dell’Occidente, rappresenta una figura di grande rilievo culturale. Marine Le Pen, invece, si distingue come una patriota sincera e determinata. La loro presenza ha segnato momenti significativi, lasciando un’eredità che riflette valori e ideali condivisi nel tempo.

«Con Brigitte Bardot scompare non solo una delle più grandi protagoniste del cinema mondiale, ma ci lascia anche una straordinaria interprete delle libertà fondamentali dell'Occidente. Che Brigitte Bardot sia stata icona di bellezza, ammirata e richiesta in tutto il mondo, è inconfutabile. Che abbia difeso con determinazione la propria visione di valori culturali, sociali e di impegno civile, merita attenzione e grande rispetto. Vogliamo ricordarla così, nella sua vera bellezza». Con queste parole il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha ricordato la figura dell'attrice francese morta domenica 28 dicembre a 91 anni.

