Brigitte Bardot il tributo di Giuli | straordinaria interprete delle libertà dell’Occidente Marine Le Pen | era libera indomabile e sincera

Brigitte Bardot, icona del cinema e simbolo delle libertà occidentali, rappresenta un esempio di autenticità e indipendenza. Marine Le Pen, nota per la sua sincerità e spirito libero, ha sempre incarnato valori di autonomia e coerenza. La loro figura, ognuna a modo suo, testimonia l’importanza di difendere e valorizzare i principi di libertà e autonomia nel contesto contemporaneo.

«Con Brigitte Bardot scompare non solo una delle più grandi protagoniste del cinema mondiale, ma ci lascia anche una straordinaria interprete delle libertà fondamentali dell’Occidente. Che Brigitte Bardot sia stata icona di bellezza, ammirata e richiesta in tutto il mondo, è inconfutabile. Che abbia difeso con determinazione la propria visione di valori culturali, sociali e di impegno civile, merita attenzione e grande rispetto. Vogliamo ricordarla così, nella sua vera bellezza». Con queste parole il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha ricordato la figura dell’attrice francese morta domenica 28 dicembre a 91 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Brigitte Bardot, il tributo di Giuli: straordinaria interprete delle libertà dell’Occidente. Marine Le Pen: era libera, indomabile e sincera Leggi anche: È morta Brigitte Bardot, l’icona indomabile del cinema francese Leggi anche: Sarkozy sposa il “modello Italia” e lancia l’unità delle destre europee: sì a Marine Le Pen, no al fronte repubblicano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Brigitte Bardot, Giuli: «Scompare una straordinaria interprete». Macron:«Piangiamo una leggenda del secolo» - «Con Brigitte Bardot scompare non solo una delle più grandi protagoniste del cinema mondiale, ma ci lascia anche una straordinaria interprete delle libertà ... msn.com

Addio a Brigitte Bardot, la politica italiana rende omaggio alla diva senza compromessi - La morte di Brigitte Bardot commuove il mondo e la politica italiana: il ricordo di un’attrice simbolo di libertà, cinema e impegno civile. tag24.it

Brigitte Bardot morta a 91 anni, le reazioni nel mondo - La morte di Brigitte Bardot, che si è spenta a 91 anni nella sua villa La Madrague di Saint Tropez, ha suscitato immediate reazioni di cordoglio in Francia e ... msn.com

Brigitte Bardot e il figlio non voluto: “Un tumore che si è nutrito di me” x.com

“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.