Brigitte Bardot i fan lasciano fiori e foto all' esterno dalla casa di Saint Tropez

A Saint Tropez, i fan hanno lasciato fiori e fotografie in memoria di Brigitte Bardot davanti alla sua casa al mare. L’evento rappresenta un gesto spontaneo di affetto e rispetto nei confronti della celebre attrice e icona del cinema francese, contribuendo a mantenere vivo il ricordo della sua figura nel cuore della comunità locale.

Un memoriale improvvisato per Brigitte Bardot, fatto di fiori e fotografie, all'esterno della sua casa al mare a Saint Tropez. I fan hanno deposto gli oggetti all'ingresso alla sua tenuta, conosciuta come La Madrague. L'icona francese è morta nella sua casa di Saint Tropez domenica mattina all'età di 91 anni.

