Brigitte Bardot è morta un’icona di bellezza senza tempo | la vita tra cinema e battaglie politiche

Brigitte Bardot, nota come BB, è scomparsa all'età di 91 anni. Attrice, modella e attivista, ha lasciato un segno duraturo nel cinema e nel mondo della cultura. La sua vita ha attraversato decenni di successi e impegno sociale, rendendola un'icona riconosciuta a livello internazionale. La sua scomparsa rappresenta la fine di un'epoca legata a una figura che ha saputo coniugare bellezza e impegno.

È morta Brigitte Anne Marie Bardot, BB, icona di bellezza senza tempo e di talento senza eguali. Attrice, artista, attivista, si è spenta a 91 anni. Una carriera, la sua, vissuta sempre velocemente e intensamente. Per 30 anni si è dedicata quasi esclusivamente al suo pubblico, ai suo fan, agli occhi di chi la amava e desiderava. Poi, l'addio alle scene, ma mai un addio alla vita pubblica. Non aveva infatti mai smesso di far sentire la sua voce. Nel 1973 si è chiusa nella sua villa sulle colline di Cannes da dove ha concentrato le sue battaglie per i diritti degli animali. Ha creato la sua Fondazione, realizzata mettendo all'asta i suoi gioielli, e contro l'Islam francese e le pratiche rituali religiose di macellazione halal.

