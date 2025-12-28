Brigitte Bardot è venuta a mancare il 28 dicembre 2025, all’età di 91 anni, nella sua residenza di Saint-Tropez. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità che ha segnato la storia del cinema e della cultura europea. La sua figura rimane un punto di riferimento, simbolo di eleganza e talento, che continuerà a essere ricordata nel tempo.

Brigitte Bardot si è spenta il 28 dicembre 2025, a 91 anni, nella sua amata Saint-Tropez. Con lei non muore solo una grande attrice: si chiude un capitolo irripetibile della cultura popolare europea. Bardot è stata un corpo politico prima ancora che un volto iconico, una figura capace di spaccare il Novecento tra scandalo, libertà e contraddizione. Nata a Parigi il 28 settembre 1934 in una famiglia alto-borghese rigida e poco affettuosa, Brigitte trova da bambina un unico rifugio: la danza classica. La disciplina del balletto la forma, ma è la sua bellezza naturale — mai addomesticata — a spalancarle le porte del mondo editoriale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Brigitte Bardot è morta: fine di un’icona, inizio del mito

Leggi anche: È morta a 91 anni Brigitte Bardot, icona del cinema francese. Da icona sexy ad attivista per i diritti degli animali: il mito di B.B.

Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, morta in Francia l’icona del cinema

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È morta Brigitte Bardot, l’icona indomabile del cinema francese - Attrice, mito globale e simbolo di libertà, ha cambiato il cinema e l’immaginario europeo prima di ritirarsi per dedicarsi alla difesa degli animali ... panorama.it