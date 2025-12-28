Brigitte Bardot è morta | da mito del cinema alla battaglia animalista

Brigitte Bardot, iconica attrice francese, è scomparsa. Celebre per il suo ruolo nel cinema internazionale, ha lasciato un segno anche come attivista per la tutela degli animali. La sua carriera e il suo impegno sociale rappresentano un patrimonio culturale e civile significativo, che rimarrà nella memoria collettiva. In questo articolo si ripercorrono i momenti più significativi della sua vita, tra successo artistico e impegno per i diritti degli animali.

Brigitte Bardot morta a 91 anni: addio a icona degli anni ’50 e ’60 che contribuì al cambiamento dei costumi in Europa - Lo riportano i media francesi, che citano la Fondazione creata dall'attrice per la difesa degli ... msn.com

È morta Brigitte Bardot, icona di una generazione. L'attrice aveva 91 anni - Icona femminile degli anni '60 e fervente attivista per i diritti degli animali, la leggendaria attrice francese aveva 91 ... msn.com

Brigitte Bardot, simbolo del cinema francese, “attrice e cantante conosciuta in tutto il mondo” - come sottolinea il comunicato della sua Fondazione - si è spenta a 91 anni a La Madrague, la sua proprietà a Saint-Tropez. È stata una delle figure più influenti dell’i - facebook.com facebook

Brigitte Bardot, la salute. L'ultimo messaggio il primo dicembre: "Sto guarendo" x.com

