Brigitte Bardot è morta aveva 91 anni

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è venuta a mancare all'età di 91 anni. La notizia è stata confermata dalla fondazione a lei dedicata. Con la sua carriera, ha lasciato un'impronta significativa nel mondo dello spettacolo e della cultura. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il patrimonio artistico e cinematografico internazionale.

Addio a Brigitte Bardot. La celebre attrice francese è morta all'età di 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome.  NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

