Brigitte Bardot e l’Italia | un amore fatto di cinema viaggi e impegno civile

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona internazionale, mantenne un legame particolare con l’Italia. Oltre alla carriera cinematografica, l’attrice visitò frequentemente il nostro paese, instaurando rapporti di amicizia e condividendo passioni e impegni civili. Questa relazione si caratterizza per i numerosi viaggi, incontri e interessi culturali, dimostrando quanto l’Italia abbia rappresentato un elemento importante nella sua vita, oltre ai confini della Francia.

Brigitte Bardot non ha amato solo la Francia. L'Italia ha occupato un posto speciale nella vita e nell'immaginario dell'attrice, che con il nostro Paese instaurò un rapporto profondo, fatto di viaggi, cinema, incontri e passioni condivise. Un legame favorito anche dalla conoscenza della lingua italiana, appresa fin da bambina grazie alla tata. Venezia, tra la Laguna e il grande cinema. Il primo incontro con l'Italia risale agli anni Cinquanta, quando Bardot arrivò a Venezia rimanendo affascinata dalla città lagunare. Nel 1953 venne fotografata in barca con il regista Roger Vadim, tra scorci romantici e passeggiate in Piazza San Marco.

