Brigitte Bardot e l’Italia | un amore fatto di cinema viaggi e impegno civile

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona internazionale, mantenne un legame particolare con l’Italia. Oltre alla carriera cinematografica, l’attrice visitò frequentemente il nostro paese, instaurando rapporti di amicizia e condividendo passioni e impegni civili. Questa relazione si caratterizza per i numerosi viaggi, incontri e interessi culturali, dimostrando quanto l’Italia abbia rappresentato un elemento importante nella sua vita, oltre ai confini della Francia.

Brigitte Bardot non ha amato solo la Francia. L’Italia ha occupato un posto speciale nella vita e nell’immaginario dell’attrice, che con il nostro Paese instaurò un rapporto profondo, fatto di viaggi, cinema, incontri e passioni condivise. Un legame favorito anche dalla conoscenza della lingua italiana, appresa fin da bambina grazie alla tata. Venezia, tra la Laguna e il grande cinema. Il primo incontro con l’Italia risale agli anni Cinquanta, quando Bardot arrivò a Venezia rimanendo affascinata dalla città lagunare. Nel 1953 venne fotografata in barca con il regista Roger Vadim, tra scorci romantici e passeggiate in Piazza San Marco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

brigitte bardot e l8217italia un amore fatto di cinema viaggi e impegno civile

© Ilgiornale.it - Brigitte Bardot e l’Italia: un amore fatto di cinema, viaggi e impegno civile

Leggi anche: È morta a 91 anni Brigitte Bardot, icona del cinema francese. L’eredità di B.B.: oltre 50 film che hanno fatto la storia

Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, fu il sex symbol degli anni ’60, lasciò il cinema per amore degli animali

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

brigitte bardot l8217italia amoreBrigitte Bardot attivista e animalista che nel 1973 tornò a casa dal set con una capretta e lasciò il cinema per le battaglie: «Sono stata la prima vera animalista». La sua ... - , tra cuore e coraggio sempre in prima linea per gli animali ... vanityfair.it

brigitte bardot l8217italia amoreBrigitte Bardot: tutti i film culto da conoscere - Brigitte Bardot se n’è andata a 91 anni, lasciando dietro di sé molto più di una carriera: un’epoca intera. tg.la7.it

brigitte bardot l8217italia amoreBrigitte Bardot, l'Italia e la nascita di un mito -  L’Italia fu il laboratorio in cui l'attrice si trasformò da ragazza borghese in divinità pagana del Novecento, tra Cinec ... ilfoglio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.