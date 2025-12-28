Brigitte Bardot e l’eredità la scoperta clamorosa dopo la scomparsa della diva

Dopo la scomparsa di Brigitte Bardot, emergono dettagli inediti sulla sua eredità e il suo impatto culturale. Attrice, icona di stile e cantante, Bardot ha lasciato un'impronta significativa nel mondo dello spettacolo. Successivamente, ha dedicato gran parte della vita alla difesa dei diritti degli animali. Questa scoperta rivela come la sua figura abbia attraversato diversi ambiti, mantenendo un impegno costante nella tutela delle cause sociali e ambientali.

Una vita divisa tra cinema, moda e musica, seguita da un secondo capitolo dedicato interamente alla difesa dei diritti degli animali. Con la morte di Brigitte Bardot, avvenuta oggi all'età di 91 anni, si apre ora il tema del suo patrimonio, costruito in decenni di carriera e pianificato con largo anticipo. Secondo stime non ufficiali, la fortuna dell'attrice francese ammonterebbe a decine di milioni di dollari. Un dato che, pur non certificato, conferma l'entità di un lascito preparato con attenzione e indirizzato quasi esclusivamente verso la sua storica battaglia animalista. La scelta di Bardot è stata netta: destinare la maggior parte dei beni alla Fondation Brigitte Bardot, l'organizzazione da lei fondata nel 1986 nella sua villa di Saint-Tropez, nata con l'obiettivo di tutelare e proteggere gli animali in Francia e nel mondo. Brigitte Bardot e il figlio non voluto: "Un tumore che si è nutrito di me" "La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere

