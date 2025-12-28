Brigitte Bardot e il difficile rapporto col figlio | la frase che la portò in tribunale
Al momento della scomparsa di Brigitte Bardot, si ripercorrono anche i rapporti familiari dell'icona del cinema francese. In particolare, si ricorda una frase della Bardot che portò il suo rapporto col figlio Nicolas-Jacques Charrier in tribunale. Questa vicenda evidenzia come anche le figure pubbliche possano affrontare difficoltà personali, spesso nascoste dietro la loro immagine pubblica.
Nel giorno della scomparsa della magnifica Brigitte Bardot, personaggio iconico del cinema francese, ci si domanda quale possa essere stata la reazione di Nicolas-Jacques Charrier, unico figlio dell'attrice. Un rapporto difficilissimo e doloroso quello fra i due, segnato da tensioni e distacco fin dalla nascita di Nicolas. Nicholas nacque l'11 gennaio 1960, a solo un anno di distanza dal matrimonio fra Brigitte Bardot e l'allora compagno Jacques Charrier. Si trattò di una gravidanza non desiderata, e l'attrice non smise mai di dirlo. Pare che la Bardot avesse addirittura cercato di abortire, ma a quel tempo non era possibile in Francia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
