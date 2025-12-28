Brigitte Bardot Bardot | da Rio a Capodanno la storia del trenino che scalda i party da 60 anni

Da Rio a Capodanno, il trenino Bardot rappresenta un'icona di festa da oltre 60 anni. Un elemento che, anche dopo tutto questo tempo, continua a riscaldare le atmosfere dei party più celebrati, diventando un simbolo di allegria e convivialità. La sua storia si intreccia con momenti di festa condivisi, mantenendo intatto il suo fascino semplice e autentico.

Chiunque sia stato almeno una volta a una festa, soprattutto a Capodanno, riconosce subito il momento. Bastano tre parole, Brigitte Bardot Bardot, e la pista si anima: qualcuno parte, altri seguono, e in pochi secondi nasce il classico trenino. È il segnale non scritto che la serata ha superato il punto di non ritorno ed è entrata nella sua fase più sfrenata, quella in cui età diverse si mescolano senza più barriere. Dietro quel motivetto apparentemente leggero, che da decenni accompagna veglioni, matrimoni e feste pubbliche, si nasconde però una storia lunga e sorprendente, che attraversa oceani, epoche e linguaggi musicali molto diversi.

