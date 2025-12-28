Brescia vince il big match | Venezia stesa 104-93 Gli highlights

Brescia si impone su Venezia con il punteggio di 104-93, chiudendo l’anno con una vittoria convincente. La prestazione dei biancoblù mette in evidenza una fase offensiva efficace e una difesa solida, dimostrando il loro valore in una partita fondamentale. Gli highlights della sfida evidenziano il carattere e la determinazione della squadra, che conclude l’anno sportivo con un risultato positivo e una buona dose di fiducia per il futuro.

Brescia chiude l'anno nel modo migliore possibile, con una prova di forza che vale molto più dei due punti in classifica. La Germani Brescia supera l'Umana Reyer Venezia per 104-93 nel big match di giornata e rafforza la propria candidatura ai vertici del campionato, portando il record a un.

