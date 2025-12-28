Brescia un Capodanno mai visto | 40 band sul palco della Loggia e festa grande in Castello
Brescia si appresta a celebrare il Capodanno con un evento unico, coinvolgendo 40 band sul palco della Loggia e una festa diffusa nel Castello. La città si prepara a vivere questa ricorrenza in modo diverso, con musica e momenti di aggregazione distribuiti tra le piazze, i teatri e le alture del Cidneo, creando un’atmosfera di festa condivisa e partecipata.
Brescia si prepara a salutare l'anno vecchio trasformandosi in un immenso palcoscenico diffuso, dove la festa non abita in un solo luogo ma respira attraverso le piazze, i teatri e le alture del Cidneo. L'idea per questo Capodanno 2026 è infatti quella di un abbraccio collettivo che promette di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Un’altra grande band sul palco di Pisa Summer Knigths: arrivano gli Skunk Anansie
Leggi anche: Morto Franco Castrezzati, il sindacalista sul palco di piazza della Loggia quando scoppiò la bomba
Brescia, uccise durante festa Capodanno, a gennaio il processo per il barista 19enne - Brescia, 3 dicembre 2025 – Inizierà il 14 gennaio il processo per Matias Pascual, il 19enne barista di Prevalle, di origini argentine, imputato per l'omicidio avvenuto nella notte di Capodanno ... ilgiorno.it
Brescia, ucciso la notte di Capodanno a Provaglio di Iseo: ha confessato 19enne fermato - Ha confessato nella notte il 19enne di Prevalle, in provincia di Brescia, in stato di fermo con l'accusa di omicidio. tg24.sky.it
Capodanno in città. La festa si fa in quattro - Per il Capodanno, il Comune di Brescia, in collaborazione con diverse realtà del territorio, propone una festa diffusa. ilgiorno.it
Ancora pochissimi posti ma vogliamo fare un “pazzo pienone”! Capodanno swing Brescia! - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.