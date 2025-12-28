Brescia un Capodanno mai visto | 40 band sul palco della Loggia e festa grande in Castello

Brescia si appresta a celebrare il Capodanno con un evento unico, coinvolgendo 40 band sul palco della Loggia e una festa diffusa nel Castello. La città si prepara a vivere questa ricorrenza in modo diverso, con musica e momenti di aggregazione distribuiti tra le piazze, i teatri e le alture del Cidneo, creando un’atmosfera di festa condivisa e partecipata.

