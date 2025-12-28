Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 28 dicembre 2025

Ecco le notizie più rilevanti del 28 dicembre 2025 a Caserta. Si segnalano due incidenti stradali con esiti mortali a Caserta e Tora e Piccilli, e un'indagine su un individuo noto come il “genio della truffa”, che avrebbe guadagnato considerevoli somme settimanali. Inoltre, si approfondiscono le recenti assunzioni di parenti di politici nel Comune di Maddaloni, suscitando interesse e discussioni nella comunità locale.

Due morti provocate dagli incidenti stradali.

Braking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 25 dicembre 2025 - Il sindaco di Teano Giovanni Scoglio indagato per il rogo alla 'Campania Energia', l'arresto del latitante Antonio Aloia scovato in un appartamento a Gricignano d'Aversa; la morte di Vincenzo Lombardi ... casertanews.it

