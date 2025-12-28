BRC – Cédric Cherain volta pagina e saluta Withers

BRC annuncia la conclusione della collaborazione con Cédric Cherain, che lascia il team Withers. Dopo un percorso iniziato con inesperienza, si conclude un capitolo significativo nel rally belga, segnato dal raggiungimento di importanti traguardi. La decisione di voltare pagina riflette la volontà di affrontare nuove sfide e opportunità nel mondo del motorsport.

Si chiude una collaborazione iniziata senza esperienza e conclusa ai massimi livelli del rally belga. Il Campione assoluto 2024 e GT 2025 cambia navigatore e guarda già al futuro annunciando il ritorno in Rally2. Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale direttamente dal pilota: nel 2026 Damien Withers non sarà più il copilota.

